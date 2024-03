Festival du Cinéma européen Place du Vieux Marché aux Chevaux, Lille Lille, vendredi 5 avril 2024.

Le Festival du Cinéma européen fête son 40ème anniversaire !

Le Festival du Cinéma européen, rendez-vous annuel incontournable des amateurs de court métrage, lance sa 40ème édition à Lille, du 5 au 10 avril 2024.

Rassemblant des courts métrages de toute l’Europe, le Festival révèle de jeunes talents et promeut la liberté et la créativité propres au format court. Chaque année, les films en compétition, sélectionnés par un jury professionnel, sont nombreux à être ensuite nominés aux plus prestigieuses récompenses cinématographiques, telles que les Oscars et les César.

Une programmation riche et variée

Durant six jours passionnants, le public pourra assister à une multitude d’événements : des projections en journée, des soirées thématiques mêlant courts métrages et activités dans des lieux insolites, ainsi qu’une conférence et la finale du concours de scénarios. Les trois cinémas partenaires, l’UGC Ciné Cité, le Majestic et l’Univers, accueilleront les projections, tandis que la place du Vieux Marché aux Chevaux se transformera en un village animé, proposant des activités pour tous les cinéphiles. Les projections seront l’occasion de découvrir la sélection du Festival du Cinéma européen : 55 œuvres uniques, provenant de toute l’Europe (17 pays représentés) et sélectionnées parmi 2300 courts métrages, concourront pour la Compétition Officielle ou la Compétition Autres Regards.

Une édition mémorable pour les 40 ans du Festival

Le Festival fêtera ses 40 ans lors d’une cérémonie d’ouverture spectaculaire le vendredi 5 avril 2024 à 20h, à l’UGC Ciné Cité. Ce coup d’envoi se fera sous le thème envoûtant de « La fête au cinéma » : l’événement sera l’occasion de profiter d’un ciné-concert unique présenté par l’Orchestre Universitaire du Conservatoire de Lille.

Afin de fêter cette édition anniversaire, une séance spéciale Best Of sera également au programme. Cette séance met en lumière toute la richesse des courts métrages passés par le Festival à travers cinq courts métrages ayant reçus le Grands Prix par le passé, récompense la plus prestigieuse de la compétition.

Cette 40ème édition du Festival du Cinéma européen prendre fin le mercredi 10 avril à 20h avec la cérémonie de clôture. Cette dernière soirée sera l’occasion de découvrir les grands gagnants de la Compétition Officielle, de la Compétition Autres Regards et du Concours de Scénarios.

Des invités d’exception, honorés aux César, aux Oscars et au Festival de Cannes

Pour cette édition anniversaire, nous avons l’honneur d’accueillir Emmanuelle Bercot en tant qu’Invitée d’Honneur. Réalisatrice, scénariste et actrice française nommée six fois aux César, Emmanuelle Bercot apporte son expertise à cet événement anniversaire. En tant que réalisatrice, elle est saluée pour des œuvres comme Backstage (2005) et La Tête haute (2015), film d’ouverture du Festival de Cannes. En 2015, elle reçoit le Prix d’interprétation féminine à Cannes pour Mon Roi et coécrit Polisse, lauréat du Prix du jury en 2011. Son parcours remarquable, jalonné de succès cinématographiques, en fait une figure incontournable du cinéma.

Cette année, le jury qui départagera les différents courts métrages et remettra les prix est composé de personnalités éminentes du cinéma. Marilyn Lima, avec ses débuts dans Bang Gang (2015) et son succès dans Skam France (2018-), incarne la jeunesse polyvalente du cinéma. De même, Axel Auriant, révélé au théâtre avant de briller dans des productions primées telles que Jamais contente (2017) et Skam France (2018-), apporte une présence vibrante au jury. Nathalie Saugeon, quant à elle, offre une perspective précieuse en tant que scénariste et dramaturge accomplie, ayant contribué à des œuvres acclamées telles que Mignonnes (2020) et Roberto le Canari (2018).

Christophe Chauville, responsable des éditions à L’Agence du court métrage et coordinateur de la revue Bref ainsi que de sa plateforme en ligne Brefcinéma, endossera le rôle de jury média. Sa contribution à plusieurs magazines, ouvrages et encyclopédies sur le cinéma, ainsi que son implication dans le comité de présélection des courts métrages de fiction pour les César 2024, confirment son importance au sein du jury.

Des tarifs attractifs pour tous

Afin de rendre la culture accessible à tous, le Festival propose des tarifs attractifs, ainsi qu’un tarif réduit pour les mineurs, les étudiants, les seniors et les demandeurs d’emploi. Le pass culture est également valable.

Les séances sont à 7€ (5,5€ en tarif réduit), à 6,5€ pour la Nuit De La Peur, et les cérémonies d’ouverture et de clôture sont à 6€ (5€ en tarif réduit). Le Pass Compétitions, comprenant toutes les séances en compétition et les cérémonies est à 28€ (24€ en tarif réduit) et le Pass Festival incluant le Pass Compétitions et les trois soirées thématiques est à 40€ (30€ en tarif réduit). Les soirées thématiques sont à 7,5€ (5,5€ en tarif réduit). Enfin, la conférence et la finale du concours de scénarios sont gratuites !

Ne manquez pas cet événement cinématographique exceptionnel !

Rejoignez-nous pour célébrer la créativité, l’innovation et la passion du cinéma lors de la 40ème édition du Festival du Cinéma européen à Lille. Réservez dès à présent vos places sur notre site internet (https://eurofilmfest-lille.com) ou rendez-vous du 5 au 10 avril à notre stand situé place du Vieux Marché aux Chevaux ou à l’UGC Ciné Cité pour obtenir vos billets.

