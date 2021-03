Lille https://eurofilmfest-lille.com/ Lille Festival du Cinéma Européen https://eurofilmfest-lille.com/ Lille Catégorie d’évènement: Lille

Festival du Cinéma Européen https://eurofilmfest-lille.com/, 2 avril 2021-2 avril 2021, Lille. Festival du Cinéma Européen

du vendredi 2 avril au mercredi 7 avril à https://eurofilmfest-lille.com/

Le **Festival du Cinéma européen** est un festival de courts métrages ayant lieu à Lille depuis 37 ans maintenant, et dont la sélection est présentée devant un jury professionnel. Des quelques 2800 courts métrages que nous avons reçus, 66 seront projetés lors de la Compétition Officielle. **Pour son 37ème anniversaire,** le Festival du Cinéma européen se déroulera **du 2 au 7 avril 2021** et adoptera un format digital pour s’adapter au contexte sanitaire. Cette année, l’invité d’honneur du Festival est **Joey Starr**, rappeur, producteur et acteur engagé.

Le vendredi 2 avril aura lieu la **Cérémonie d’Ouverture**. Elle sera publiée à 20h sur notre site internet [https://eurofilmfest-lille.com/](https://eurofilmfest-lille.com/). Depuis 37 ans à Lille, le Festival du Cinéma européen met en lumière le court métrage lors d’une semaine de compétition. Venez découvrir ce format grâce à tous nos événements ! https://eurofilmfest-lille.com/ LILLE Lille Lille-Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-02T08:00:00 2021-04-02T23:59:00;2021-04-03T08:00:00 2021-04-03T23:59:00;2021-04-04T08:00:00 2021-04-04T23:59:00;2021-04-05T08:00:00 2021-04-05T23:59:00;2021-04-06T08:00:00 2021-04-06T23:59:00;2021-04-07T08:00:00 2021-04-07T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Lille Autres Lieu https://eurofilmfest-lille.com/ Adresse LILLE Ville Lille