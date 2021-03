Festival du Cinéma Espagnol de Nantes – EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 26 mars 2021-26 mars 2021, Nantes.

2021-03-26

Horaire :

Gratuit : non 3 € le film / 30 € le pass Ouverture de la billetterie le 18 mars 2021 : https://online.cinespagnol-nantes.com/

Le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes se déroulera exceptionnellement en ligne du jeudi 25 mars au dimanche 4 avril 2021. Vous pourrez accéder aux films via la plateforme FestivalScope… et dans les salles en mai et juin (aux cinémas Katorza et Le Cinématographe, et au Théâtre Graslin) 24 films en compétition / 8 prix : 7 longs-métrages, 8 courts, 4 documentaires et 5 programmes scolaires concourent cette année. Parmi eux, Las Niñas (School Girls) de Pilar Palomero, récompensé par le Goya du Meilleur film 2021, ANE réalisé par David Pérez Sañudo, lauréat du Goya du meilleur scénario original ou encore El año del descubrimiento (L’année de la découverte) de Luis López Carrasco, gratifié du Goya du meilleur documentaire de 2021. Consultez le programme

EN LIGNE / EN VISIO . Nantes