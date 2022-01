Festival du Cinéma espagnol 2022 Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes est devenu le rendez-vous majeur du cinéma espagnol en France. L’édition 2022 confirme cette vocation avec près de 70 films inédits (fictions, documentaires, longs et courts-métrages, films du patrimoine, films « jeune public », sujets historiques et actualité sociale contemporaine…), une invitée d’honneur et plusieurs hommages rendus à des figures importantes du cinéma espagnol. Entre les projections, rendez-vous à Cosmopolis ! Rencontres avec les invités et professionnels du cinéma, tables rondes, exposition, leçons de cinéma, soirées, sans oublier les dégustations de tapas et autres plats ibériques pour se restaurer dans une ambiance conviviale. 31e édition du festival du cinéma espagnol à Nantes Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

