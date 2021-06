Arpaillargues-et-AureillacArpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-Aureillac Festival du Cinéma Belge en Garrigues – Soirée documentaires Arpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-AureillacArpaillargues-et-Aureillac Catégories d’évènement: Arpaillargues-et-Aureillac

Gard

Festival du Cinéma Belge en Garrigues – Soirée documentaires Arpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-Aureillac, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Arpaillargues-et-AureillacArpaillargues-et-Aureillac. Festival du Cinéma Belge en Garrigues – Soirée documentaires 2021-07-19 – 2021-07-19 La Mazet Terre d’Uzès 265 chemin du Serre de la Cabane

Arpaillargues-et-Aureillac Gard 265 chemin du Serre de la Cabane Arpaillargues-et-Aureillac Gard Arpaillargues-et-Aureillac reservationscinemabelge@gmail.com +33 6 40 19 90 76 http://festivalcinemabelge.fr/

Détails Catégories d’évènement: Arpaillargues-et-Aureillac, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Arpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-Aureillac Adresse 265 chemin du Serre de la CabaneLa Mazet Terre d'Uzès 265 chemin du Serre de la Cabane Ville Arpaillargues-et-AureillacArpaillargues-et-Aureillac lieuville 43.99386#4.36035