2022-07-18 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-18

Uzès Gard Retrouvez la 10ème édition du Festival de Cinéma Belge en Garrigue à Uzès. Rendez-vous au Capitole à 16h pour la projection du film “Poulet frites” en avant-première et au Mazet Terre d’Uzès à 19h pour une soirée guiguette, projections, concerts et tapas. Uzès

