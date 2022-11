Festival du Cinéma Aborigène Australien: Radical Reimaginings dans Le Cinéma Autochtone Cinéma L’Arlequin, 5 décembre 2022, Paris.

Du lundi 05 décembre 2022 au mardi 06 décembre 2022 :

Du 5 au 6 décembre le Festival du Cinéma Aborigène Australien présente un cycle de quatre films en avant-première intitulé Radical Reimaginings dans le Cinéma Autochtone.

Le Festival du Cinéma Aborigène Australien présente un cycle de quatre films en avant-première intitulé Radical Reimaginings dans le Cinéma Autochtone. À travers des approches cinématographiques singulières, ce cycle nous invite à découvrir le travail savoureusement subversif de quatre cinéastes novateurs de la Black Australia , dont les films proposent des topos narratifs et histoires coloniales australiennes remixés. De la relecture décoloniale d’une nouvelle de Henry Lawson THE DROVER’S WIFE, œuvre du champ littéraire colonial australien, transformé sur grand écran en puissant Western féministe noir (THE DROVER’S WIFE THE LEGENEND OF MOLLY JOHNSON), à la célébration de la langue autochtone Noongar dans la forme d’une réactivation et re-doublage du film de Bruce Lee ( FIST OF FURY NOONGAR DAA) , en passant par la vision futuriste et dystopique du réalisateur Ivan Sen (LOVELAND) et le cinéma expérimental d’un collectif d’artistes autochtones d’Indulkana (JUST ANOTHER DAY IN INDULKANA) notre programme célèbre des gestes quotidiens de souveraineté culturelle aborigène, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles façons de percevoir des histoires Aborigènes Australiens au grand écran.

Cinéma L’Arlequin 76 rue de Rennes 75006 Paris

