FESTIVAL DU CINEMA ABORIGENE AUSTRALIEN AU CINEMA LINCOLN Cinéma Le Lincoln, 25 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 20h30 à 22h

Le jeudi 2 décembre 2021

de 19h30 à 22h

payant

Ce programme cinématographique inédit célèbre sur grand écran des icônes aborigènes australiennes qui marquent la pop culture d’aujourd’hui, des pionniers les plus saillants aux super-héros les plus flamboyants ! ❗ FESTIVAL DU CINEMA ABORIGENE AUSTRALIEN ❗ Venez découvrir deux séances d’exceptions dans votre cinéma le 25 novembre ainsi que le 2 décembre. Vous pourrez y retrouver le meilleur du cinéma aborigène australien, dans le cadre de la saison culturelle australienne en France AUSTRALIA NOW ! AU PROGRAMME : Le 25 novembre à 20h30 : Avant-première “FREEMAN” suivie d’un débat avec la réalisatrice Laurence Billiet. Le 2 décembre à 19h30 : Avant-première “THE AUSTRALIAN DREAM” — Réservation conseillée sur notre site. Retrouvez l’intégralité du programme ici http://urlr.me/s2Gn7 Spectacles -> Projection Cinéma Le Lincoln 14 rue Lincoln Paris 75008

