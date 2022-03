Festival du ciel et de l’espace “Big Bang” Latresne, 18 mai 2022, Latresne.

Festival du ciel et de l’espace “Big Bang” Aérocampus Aquitaine 1 Route de Cénac Latresne

2022-05-18 – 2022-05-21 Aérocampus Aquitaine 1 Route de Cénac

Latresne Gironde Latresne

EUR 0 0 BIG BANG est une grande manifestation dédiée aux Arts et à la Sciences, qui contribue à la diffusion des savoirs et au développement culturel du territoire, en proposant un fabuleux voyage vers le ciel et l’espace.

Toute l’équipe vous donne rendez-vous du mercredi 18 mai au samedi 21 mai pour vous embarquer dans une nouvelle odyssée artistique, culturelle et scientifique sur le thème «Dessine-moi un futur».

Au programme : expositions, spectacles, ateliers et rencontres et pour la 1ère fois, BIG BANG invite l’IBOAT à mettre en musique l’événement autour de trois grandes soirées et un village festif.

Parrainage du spationaute Jean-François Clervoy.

aerocampus aquitaine

Aérocampus Aquitaine 1 Route de Cénac Latresne

