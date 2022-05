Festival du chocolat Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: 64100

Bayonne

Festival du chocolat Bayonne, 31 octobre 2022, Bayonne. Festival du chocolat Bayonne

2022-10-31 – 2022-10-31

Bayonne 64100 Fidèle à la tradition, Bayonne fête son chocolat, autour d’animations gastronomiques et culturelles.

Au programme de ces journées : des visites guidées de la ville, qui retracent l’histoire du chocolat. Mais également des expositions, conférences… Fidèle à la tradition, Bayonne fête son chocolat, autour d’animations gastronomiques et culturelles.

Au programme de ces journées : des visites guidées de la ville, qui retracent l’histoire du chocolat. Mais également des expositions, conférences… +33 5 59 46 09 00 Fidèle à la tradition, Bayonne fête son chocolat, autour d’animations gastronomiques et culturelles.

Au programme de ces journées : des visites guidées de la ville, qui retracent l’histoire du chocolat. Mais également des expositions, conférences… © office de tourisme

Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: 64100, Bayonne Autres Lieu Bayonne Adresse Ville Bayonne lieuville Bayonne Departement 64100

Bayonne Bayonne 64100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Festival du chocolat Bayonne 2022-10-31 was last modified: by Festival du chocolat Bayonne Bayonne 31 octobre 2022 64100 Bayonne

Bayonne 64100