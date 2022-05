Festival du Chien Anché, 30 juillet 2022, Anché.

Festival du Chien Anché

2022-07-30 – 2022-07-31

Anché Indre-et-Loire Anché

Présentation de plus de 50 races de chiens par des éleveurs et passionnés, animations et bien-être du chien et artistes animaliers.

Petite restauration et buvette en journée.

Présentation de plus de 50 races de chiens par des éleveurs et passionnés, animations et bien-être du chien et artistes animaliers.

Petite restauration et buvette en journée.

contact@chateaudesbretignolles.fr http://www.chateaudesbretignolles.fr/

Présentation de plus de 50 races de chiens par des éleveurs et passionnés, animations et bien-être du chien et artistes animaliers.

Petite restauration et buvette en journée.

Anché

dernière mise à jour : 2022-05-06 par