FESTIVAL DU CHIEN A PLUMES Villegusien-le-Lac, vendredi 2 août 2024.

FESTIVAL DU CHIEN A PLUMES Villegusien-le-Lac Haute-Marne

Tout public

En plein air à la plage de Villegusien.

Aux abords du lac de Villegusien 3 jours de musique (rock , électro, chanson, musiques du monde).

Solidement implanté sur le département de la Haute-Marne, proche de la ville de Langres et ses 4 lacs, à l’orée du Parc National de Forêts, le festival associatif « Le Chien à Plumes » poursuit sa formidable aventure humaine et culturelle du 2 au 4 août, dans une ambiance festive en adéqauation avec son cadre naturel à préserver.

Aimant surprendre par sa programmation éclectique, intergénérationnelle et pointue, Le Chien à Plumes souhaite mettre en valeur le meilleur des musiques actuelles, entre têtes d’affiches, sur la grande scène Ernest et artistes émergents, sur la scène Ponpon. L’éclectisme, la diversité, l’ouverture… sont bien les maîtres mots d’une programmation navigant entre Chanson, Hip Hop, Rock, World, Electro, Jazz, Soul, Groove,… qui entraineront les festivaliers jusqu’au bout de la nuit.

Créer une bulle intemporelle, partager ses joies, se rencontrer et projeter, se la couler douce pendant 3 jours et 3 nuits dke musiques en plein air voilà la promesse de cette 26ème édition.

Le Chien à Plumes se vit, pique la curiosité, se partage et se danse dans un environnement Nature, entre Lac, Camping, et Grand Espaces… Vivement l’été!!!

Restez connectés pour suivre la programmation 2024… Restez curieux!!!

Réservation conseillée sur le site Internet www.chienaplumes.fr + Réseaux France billet, Ticketnet et Digitick

Camping aménagé et gratuit sur place (Tentes uniquement À réserver lors de l’achat de billet. 26 26 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-04

Villegusien-le-Lac 52190 Haute-Marne Grand Est

L’événement FESTIVAL DU CHIEN A PLUMES Villegusien-le-Lac a été mis à jour le 2024-01-17 par ADT de la Haute Marne