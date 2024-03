Festival du Cheval 2024 Compiègne, jeudi 11 avril 2024.

Festival du Cheval 2024 Compiègne Oise

Le Festival du Cheval de Compiègne, organisé par , est un événement gratuit qui accueille chaque année , et ce depuis 3 ans déjà, plus de 10 000 spectateurs, 220 cavaliers, 500 chevaux et 21 nations.

Dès le 11 avril prochain, et durant 3 weeks-end, le Stade Équestre du Grand Parc sera le théâtre d’un circuit d’évènements incontournables de la scène équestre internationale. À l’aube des Jeux Olympiques, le Festival du Cheval promet sport, émotions, célébrations, découverte et animations pour petits et grands, passionnés ou non. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 09:00:00

fin : 2024-04-14 20:00:00

Avenue du Baron Roger de Soultrait

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France marine.maigret@grandprixgroup.com

L’événement Festival du Cheval 2024 Compiègne a été mis à jour le 2024-03-20 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme