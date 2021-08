Festival du Château de Carles Chateau de Carles, 3 septembre 2021, Saillans.

Lieu chargé d’histoire – les origines de la bâtisse remontent à la fin XIVe siècle … – le Château de Carles et ses vingt hectares de vignes sont réputés auprès des amateurs de Bordeaux. Tandis que le château s’ouvre officiellement au public, les propriétaires, Constance et Stéphane Droulers, et leurs deux filles Eléonore et Oriane, ont souhaité y faire entrer la musique avec la création du « **Festival Musical du Château de Carles** ». Son premier épisode a lieu le 3 septembre, sous le signe de l’art lyrique. La soprano Catherine Trottmann (photo) et le baryton-basse Paul Gay seront accompagnés par Maciej Pikulski dans un programme aussi généreux que varié où Mozart, Rossini ou Donizetti tiennent compagnie à Massenet, Gounod, Puccini, Wagner et autre Lehár. **Le concert (20h) sera précédé d’une visite du Château et d’une dégustation de ses deux crus (à partir de 17h30)**.

35€

Chateau de Carles Carles, 33141 Saillans Saillans Gironde



2021-09-03T17:30:00 2021-09-03T22:00:00