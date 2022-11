FESTIVAL DU CHAT Toulouse, 3 décembre 2022, Toulouse.

2022-12-03 – 2022-12-04

Richelieu en posséda plus de 10, Hemingway en était fou et ils inspirèrent à Colette son dialogue de bêtes. Plus de 25 races de chats sont à découvrir !

Il y aura des chatons totalement craquants dont certains seront proposés à la vente , des chats adultes à la fourrure et taille extraordinaires comme les plus grands chats de la race Maine Coon, les chats « nus » appelés Sphynx…..et deux spéciales : Bengal et Maine Coon.

Cette manifestation reçoit 4 juges internationaux, de nombreux stands et une ambiance

totalement féline avec restauration et buvette sur place.

Chez nous tous les chats sont admis : vous souhaitez exposer votre chat de maison il est le bienvenu !

Exposition féline internationale organisée par le Cat Club d’Occitanie.

Un week-end pour miauler de plaisir !

+33 6 83 51 82 80 http://ccoc2018.wixsite.com/catcluboccitanie

