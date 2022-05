Festival du Chat Castrais Castres-Gironde, 23 juillet 2022, Castres-Gironde.

Festival du Chat Castrais Lieudit Grand Bos Châtau du Grand Bos Castres-Gironde

2022-07-23 14:00:00 – 2022-07-24 Lieudit Grand Bos Châtau du Grand Bos

Castres-Gironde 33640

Le Festival du Chat Castrais 2022 se déroulera dans la forêt du Château du Grand Bos à Castres-Gironde, qui vous proposera une dégustation de ses vins naturels et classés AOC Graves.

Bar non stop.

Restauration locale faites avec beaucoup d’amour jusqu’à 23h

Possibilité de planter la tente gratuitement

Programmation: Zoulou Sound System de 14h – 18h

Concerts :

– 18h-19h The Hang (Jazz/Groove)

– 19h30- 20h45 Bad Gonzo (Heavy Funk/Psyché Punk)

– 21h-22h15 SonNeto (Musique cubaine)

– 22h30-23h45 Los[K]soS (Ska, Punk & Démagogie)

– 00h- 1h15 Gueul 2 boi feat. Joey Gluten & Gorgonzoblaz (Rap)

DJ de 1h30 à 4h : Jaded_aeon (Techno Breakbeat) & Janette (House)

Arts de la rue: jonglage, contorsion….en interaction avec le public

Animaux et bouteilles d’alcool interdits.

+33 6 75 20 59 39

CHATEAU DU GRAND BOS

Lieudit Grand Bos Châtau du Grand Bos Castres-Gironde

