FESTIVAL DU CHANT DE MARIN PASS 3 J Valable les 4, 5 et 6 Ao PORT DE PAIMPOL, 4 août 2023, PAIMPOL.

FESTIVAL DU CHANT DE MARIN PASS 3 J Valable les 4, 5 et 6 Ao PORT DE PAIMPOL. Un spectacle à la date du 2023-08-04 à 00:00 (2023-08-04 au ). Tarif : 61.0 à 61.0 euros.

FESTIVAL DU CHANT DE MARIN (L.R-20-4589/L.R-20-4590) présente : ce festival. La 15ème édition du Festival du Chant de Marin et des musiques des mers du monde se tiendra les 4, 5, et 6 août 2023 sur le port de Paimpol. Une quinzième édition, c’est un cap à franchir, surtout quand le voyage joue les prolongations pour les raisons que l’on connait. En 2023, le Festival du Chant de Marin confirme ses « Escales italiennes », de port en port, jusqu’aux rivages de la Sardaigne. Cette édition mettra donc comme promis l’accent sur les musiques populaires italiennes, un « bal rital », effervescent et coloré, frénétique et généreux. Pour autant, le festival ne s’interdira aucun écart, aucune escapade : les découvertes musicales feront toujours la particularité du festival paimpolais. Une nouvelle fois, le Festival du Chant de Marin sera dédié au voyage, au rêve et à l’évasion, à la rencontre, au dépaysement. Enracinement, ouverture et bien sûr, bonne humeur … seront au rendez-vous ! Au programme, les musiques du monde, les chants de marin, la musique bretonne et les festoù-noz… et les « arts de la rue et des quais » devenus au fil des éditions un marqueur du festival paimpolais. Sans oublier les expositions, les animations jeune public, les dégustations de produits locaux… et les quelques deux cents bateaux traditionnels à la fois acteurs et décor magnifique du festival. Le Festival du Chant de Marin, quatrième festival de Bretagne, vous donne rendez-vous les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août 2023 au port de Paimpol. Pour une quinzième édition mémorable !

Votre billet est ici

PORT DE PAIMPOL PAIMPOL port de paimpol Cotes-d’Armor

FESTIVAL DU CHANT DE MARIN (L.R-20-4589/L.R-20-4590) présente : ce festival. La 15ème édition du Festival du Chant de Marin et des musiques des mers du monde se tiendra les 4, 5, et 6 août 2023 sur le port de Paimpol.

Une quinzième édition, c’est un cap à franchir, surtout quand le voyage joue les prolongations pour les raisons que l’on connait. En 2023, le Festival du Chant de Marin confirme ses « Escales italiennes », de port en port, jusqu’aux rivages de la Sardaigne. Cette édition mettra donc comme promis l’accent sur les musiques populaires italiennes, un « bal rital », effervescent et coloré, frénétique et généreux.

Pour autant, le festival ne s’interdira aucun écart, aucune escapade : les découvertes musicales feront toujours la particularité du festival paimpolais. Une nouvelle fois, le Festival du Chant de Marin sera dédié au voyage, au rêve et à l’évasion, à la rencontre, au dépaysement. Enracinement, ouverture et bien sûr, bonne humeur … seront au rendez-vous !

Au programme, les musiques du monde, les chants de marin, la musique bretonne et les festoù-noz… et les « arts de la rue et des quais » devenus au fil des éditions un marqueur du festival paimpolais. Sans oublier les expositions, les animations jeune public, les dégustations de produits locaux… et les quelques deux cents bateaux traditionnels à la fois acteurs et décor magnifique du festival.

Le Festival du Chant de Marin, quatrième festival de Bretagne, vous donne rendez-vous les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 août 2023 au port de Paimpol. Pour une quinzième édition mémorable !

.61.0 EUR61.0.

Votre billet est ici