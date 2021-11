Festival du camellia d’automne et Marché de Noël Mahalon Mahalon, 13 novembre 2021, Mahalon.

Festival du camellia d’automne et Marché de Noël Mahalon Mahalon

2021-11-13 – 2021-11-13

Mahalon Finistère Mahalon

Exposition de 150 variétés de camellias et autres fleurs d’automne.

Marché de Noël (16 artisans d’art et producteurs du terroir).

Expositions thématiques (coiffes et costumes bretons, abeille noire du

Cap-Sizun). Animations enfants (atelier « Bleunioù gouez »). Marché aux

fleurs. Conseils et ateliers de jardinage. Salon de thé ( crêpes,

gâteaux, café, buvette).

Ouvert au public les samedi 13 et dimanche 14 novembre de 10 h à 18 h

non-stop au centre multiactivités de Mahalon. Entrée : 3 € adulte (avec

tombola), gratuit enfant. Contact : 02.98.74.52.76.

mahalon.commune@wanadoo.fr +33 2 98 74 52 76

Mahalon

