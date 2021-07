Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier FESTIVAL DU BRUIT DANS L’ARÈNE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

FESTIVAL DU BRUIT DANS L’ARÈNE Montpellier, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Montpellier. FESTIVAL DU BRUIT DANS L’ARÈNE 2021-07-02 – 2021-07-03

Montpellier Hérault EUR 0 5 Découvrez le festival « Du Bruit Dans l’Arène » du 02 et 03 Juillet 2021 ! Au cœur et en lien avec le quartier Prés d’Arènes à Montpellier, venez découvrir un programme éclectique, à la fois éducatif, citoyen et festif, autour de la musique, du spectacle vivant, de tables rondes, d’ateliers ou encore d’animations. Nous avons imaginé le festival comme un espace de formation citoyenne et un laboratoire d’Éducation Populaire. C’est dans cette démarche que nous mettons en place le Village des Possibles, lieu de rencontres et de partage avec des acteur⸱rice⸱s locaux·ales impliqué⸱e⸱s dans des projets solidaires, sociaux, culturels, éducatifs, durables. Au programme notamment:

Compagnie Gai Tympan

Cours Sans Sac

Delphine Esperce & Drawer

Ils s’improvisent

Méphisto’s Flames

Andriamad

Brassen’s not dead

Carbonne

La Brigade du Kif

