Après deux années à retrouver leur public en ligne, ils sont heureux de vous donner rendez-vous pour trois journées animées par le collectif au **Pourquoi Pas ?** café culturel. **Une programmation pensée tout public** : le Festival du Bonheur sera l’occasion de se retrouver autour d’artistes de la région, de se divertir autour d’animations pensées par les brigadiers et se détendre en extérieur sur un lieu totalement revisité et décoré pour l’occasion. **Trois jours de festival** : rendez-vous du vendredi 6 août jusqu’au dimanche 8 août pour trois journées animées par le collectif. En extérieur, sur une terrasse pour découvrir des artistes de la région, se reposer ou défier ses amis autour de jeux surdimensionnés, nous viendrons accompagner votre premier week-end d’août. **Une programmation éclectique** : pensée tout public, notre programmation comporte des concerts, du théâtre, des espaces de détente, des animations spécialement conçues pour le festival par la Brigade du Bonheur : blind test, quiz, brassens improvisé et beaucoup de surprises à découvrir ! _Les partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde, la ville de Bordeaux, Pourquoi Pas ? café culturel, L’Union Saint-Jean , Merci Gertrude, L4AZ, La Liégeoise, Association Ricochet, Rockschool Barbey._

Tarifs : Pass 3 jours 15€ – Pass 1 jour 6€

La Brigade du Bonheur vous invite les 6, 7 et 8 août prochains pour leur première édition café culturel,Le Pourquoi Pas ? 97 rue Malbec, 33800 Bordeaux. Bordeaux Nansouty Gironde

