Festival du Bleu en Hiver Youn Sun Nah Théâtre L’Empreinte Tulle, dimanche 28 janvier 2024.

Festival du Bleu en Hiver Youn Sun Nah Théâtre L’Empreinte Tulle Corrèze

Plus à la mode, le duo piano-voix ? Pas sûr, vu comme on peut vite aspirer au calme et au ralentissement. Et là, une artiste comme Youn Sun Nah se taille la part du lion. Couronnée au début des années 2000, la chanteuse coréenne a fait de la France sa principale escale pour conter ses histoires, lancer des ponts entre musiciens coréens et jazzmen européens. Dans ces allers-retours permanents, la chanteuse se fraie une voie singulière entre le jazz et la pop, entre la Corée, la France et le reste des bruits du monde. À travers un florilège de reprises, elle rend hommage aux voix de femmes qui ont marqué son itinéraire de Nina Simone à Roberta Flack en passant par Björk ou Edith Piaf. Épaulée par Tony Paeleman, à qui elle a confié le piano de ce projet, Youn Sun Nah se réinvente, dans un jazz melting pot sensible et fédérateur.

Théâtre L’Empreinte Quai de la République

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 17:00:00

fin : 2024-01-28



