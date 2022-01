FESTIVAL DU BLEU EN HIVER Tulle – Boulazac – Brive, 30 janvier 2022, Montagnieu.

Tulle – Boulazac – Brive, le dimanche 30 janvier à 19:00

Retour du Bleu en Hiver du 21 au 30 janvier prochain pour le rendez-vous du festival des Jazz(s) qui fête sa 17ème édition. C’est une œuvre collective, accompagnée de partenaires fidèles, institutionnels et privés. À la tâche, d’une programmation généreuse et exigeante, le Maxiphone, L’empreinte, Les Lendemains Qui Chantent, l’Agora de Boulazac, Grive la Braillarde et la FAL 19 proposent des rencontres musicales qui transcendent les frontières esthétiques, géographiques et sociales ; celles aussi de notre territoire, du cirque de Boulazac à L’IME de Sainte-Fortunade en passant par les Centres sociaux et culturels Jacques Cartier et Raoul Dautry, le centre culturel de Brive, les marchés, les médiathèques, les collèges, les Conservatoires de Brive et Tulle et bien-sûr les théâtres, la salle des musiques actuelles. « Elitaire pour tous » comme Antoine Vitez aimait à promouvoir la Culture. En tout cas, nous nous y essayons. Encore et toujours, l’ouverture et la diversité s’incarnent dans la partition du Bleu 2022. Une programmation de personnalités fortes de la scène française et internationales des jazzs et qui donne toute sa place à de jeunes talents. Par ces temps de froidure, pas seulement climatique, soyons jazz pour nous sentir libres et nous émouvoir de belles choses. Dominique Grador Présidente de l’association Du Bleu en Hiver

Jazzs magnétiques – Tulle – Boulazac – Brive – du 21 au 30 janvier

Tulle – Boulazac – Brive



