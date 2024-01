Festival du Bleu en Hiver La boum des Boumboxeurs Place Gambetta Tulle, dimanche 28 janvier 2024.

Boom ou badaboum ? Boum boum sans hésiter. Surprise-partie géante pour les mômes, la Boum des Boumboxeurs se la joue club façon New York City des années quatrevingt. On s’y croirait. Taxis jaunes, sirène de police et ghettoblasters. Les breakers du Crew chauffent la scène et les esprits des minots. Défi aux parents de suivre la cadence. Le terrain d’entente vient de la BO qui met tout le monde d’accord p-funk, rap, electro-funk et house. Petit condensé de la culture club, pour, au choix des générations, raviver les souvenirs et éveiller les oreilles neuves. Alors, on entre de plain-pied dans la folie des boîtes de nuit branchées des States et de leur exercice le plus populaire la Battle. Bataille en rangs serrés sur le dancefloor. Impros breakdance des darons avec et contre leur progéniture, oui. Pas super moral, sans doute mais hyper drôle, ces duels.

