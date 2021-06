Orsay Cinéma Jacques Tati Essonne, Orsay Festival Du Big Bang aux Big Bands #2 Cinéma Jacques Tati Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Festival Du Big Bang aux Big Bands #2 Cinéma Jacques Tati, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Orsay. Festival Du Big Bang aux Big Bands #2

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Cinéma Jacques Tati

Programme bientôt disponible… Pour sa deuxième édition, le festival « Du Big Bang aux big bands » vous invite à un croisement original entre musique, cinéma, astronomie, lectures, reportages, dessins et science-fiction. Cinéma Jacques Tati allée de la Bouvêche – Orsay Orsay Le Guichet Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T23:59:00;2021-07-04T00:00:00 2021-07-04T10:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma Jacques Tati Adresse allée de la Bouvêche - Orsay Ville Orsay lieuville Cinéma Jacques Tati Orsay