FESTIVAL DU BIEN ETRE – SLOW’BRAC Nasbinals Nasbinals Catégorie d’évènement: Nasbinals

FESTIVAL DU BIEN ETRE – SLOW’BRAC Nasbinals, 29 avril 2022, Nasbinals. FESTIVAL DU BIEN ETRE – SLOW’BRAC La Rosée du matin-Maison Richard-Espace Nasbinals

2022-04-29 – 2022-05-01

La Rosée du matin-Maison Richard-Espace Nasbinals Lozère EUR Nasbinals Le rendez-vous du bien être en Aubrac

Activités de Bien Etre pendant le festival:

– 20 ateliers de pratiques et conférences

– Film et concert

– Marché artisanal, food truck

– Stand des praticiens Toutes les activités proposées sont en participation libre. Le rendez-vous du bien être en Aubrac

Activités de Bien Etre pendant le festival:

– 20 ateliers de pratiques et conférences

– Film et concert

– Marché artisanal, food truck

– Stand des praticiens Toutes les activités proposées sont en participat… Agenda Le rendez-vous du bien être en Aubrac

Activités de Bien Etre pendant le festival:

– 20 ateliers de pratiques et conférences

– Film et concert

– Marché artisanal, food truck

– Stand des praticiens Toutes les activités proposées sont en participation libre. Slow Aubrac

La Rosée du matin-Maison Richard-Espace Nasbinals

dernière mise à jour : 2022-04-07 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien

Détails Catégorie d’évènement: Nasbinals Autres Lieu Nasbinals Adresse La Rosée du matin-Maison Richard-Espace Ville Nasbinals lieuville La Rosée du matin-Maison Richard-Espace Nasbinals

Nasbinals Nasbinals https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nasbinals/

FESTIVAL DU BIEN ETRE – SLOW’BRAC Nasbinals 2022-04-29 was last modified: by FESTIVAL DU BIEN ETRE – SLOW’BRAC Nasbinals Nasbinals 29 avril 2022

Nasbinals