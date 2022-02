Festival du bien-être pour la santé La canopy, 26 février 2022, Lille.

FESTIVAL DU BIEN-ÊTRE Lieu : Lille Quand : 26 et 27 février 2022 Votre bien-être en action ! Inspiré par la vision d’une santé qui passe d’abord par la pensée, nous avons créé ce festival du bien-être à Lille ! Partager des outils et accompagner de manière individuelle et collective, les dirigeants, les managers, les soignants et toutes les personnes qui souhaitent prendre soin d’elles ! Échanges, ateliers, séances de coaching flash et beaucoup, beaucoup de relaxation seront l’occasion de profiter d’un moment pour se reconnecter à soi et aussi, de soutenir Association @laviekintsugi dans son engagement pour la santé. Festival au profit de l’association La billetterie ? [https://bit.ly/33XX9T8](https://bit.ly/33XX9T8) Plus d’infos [https://bit.ly/3GqEX1C](https://bit.ly/3GqEX1C)

Respirer, méditer, vibrer, cheminer, bouger & expérimenter différents outils pour prendre soin de soi

La canopy 46, rue négrier 59000 Lille



