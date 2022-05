Festival du 8 de Montcabrier : La Haute Saison du 8

2022-08-07 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-07 23:00:00 23:00:00 27 EUR – BACH, PURCELL, RAMEAU à l’accordéon

– GERSHWIN : Extraits de Porgy and Bess

– ROSSINI : Ouverture « Une italienne à Alger »

– MASCAGNI : Cavalliera Rusticana – Intermezzo

Pause

– VIVALDI : Les 4 saisons

– PIAZZOLA : Les 4 saisons de Buenos Aires A la pause un repas vous sera proposé sur la place du village. Le « 8 de Montcabrier » n’est pas l’enseigne d’un tout nouveau restaurant branché mais bel et bien le nom d’un dynamique festival de musique de chambre ! Et oui ! de la musique classique ! Montcabrier, son village médiéval, l’acoustique remarquable de l’église Saint-Louis, une municipalité avide de culture, voilà largement de quoi attirer une petite bande de musiciens plutôt très parisiens… Menés tambours battants par Marie POULANGES, ces habitués des grandes salles, décident, en 2008, contre toute attente, d’élire domicile à Montcabrier tous les ans pendant une semaine. Pas folle la guêpe, Marie POULANGES s’entoure…et bien ! Uniquement d’artistes de talents car oui, petit détail, la troupe en question est issue de l’Orchestre de Paris. Du côté des artistes, le succès des premières années, les connaissances du milieu musical servent… On peut dire d’ailleurs que depuis, question concerts et programmes c’est « une affaire qui roule ». Réservation à partir du 15 juillet.

– par mail : 8demontcabrier@gmail.com

– par téléphone : +33 (0)5 65 24 67 11

