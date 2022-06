Festival Drôles de Rues – Sites en scène Jonzac Jonzac Catégories d’évènement: 17500

2022-07-23 19:30:00 – 2022-07-23 00:00:00

Jonzac 17500 Le festival « Sites en Scène – Drôles de Rues » revient en 2022 à Jonzac. Êtes-vous prêts à danser sous les remparts du château ? – Gratuit, en plein air, en accès libre tourisme@villedejonzac.fr +33 5 46 48 49 29 https://www.jonzac-haute-saintonge.com/festival-droles-de-rues/ Jonzac

