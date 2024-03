Festival d’Rôles de Jeux Place Saint-Pierre Senlis, vendredi 20 septembre 2024.

Festival d’Rôles de Jeux Festival « 50 ans de jeux de rôle » 20 – 22 septembre Place Saint-Pierre Salon, exposition et conférences libres, jeux sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-20T14:00:00+02:00 – 2024-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2024-09-22T10:00:00+02:00 – 2024-09-22T18:30:00+02:00

Le festival d’Rôles de Jeux célèbre le 50e anniversaire des jeux de rôle, une nouvelle forme de loisir culturel qui a révolutionné le domaine des jeux, mais aussi de la fiction. Il rassemblera ceux qui ont écrit l’histoire des jeux de rôle en France, ainsi que les joueurs et les créateurs d’aujourd’hui.

Un salon et de multiples sessions de jeu, ouvertes aux passionnés comme aux débutants offriront des occasions de pratique et de découvertes, tandis qu’une exposition, des débats, des conférences et un colloque universitaire permettront de tout connaître sur ce phénomène.

Place Saint-Pierre Place Saint-Pierre 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.festival-jdr-senlis.fr/ contact@festival-jdr-senlis.fr

Jeux de rôle exposition salon

Illustration Didier Guiserix