Du vendredi 15 septembre 2023 au samedi 16 septembre 2023 :

A partir de : 36.90 EUR

Dream Nation, rendez-vous incontournable des amateurs de musiques électroniques, fête son 10e anniversaire les 15 et 16 septembre prochains, avec une nouvelle édition en plein air inédite du crépuscule jusqu’à l’aube !

Quittant sa planète d’origine, Dream Nation s’envole vers de nouvelles aventures en se posant au Parc des Expositions Paris Nord aux portes de la Ville Lumière pour marquer ses 10 ans d’existence avec une édition anniversaire hors du commun. Les 15 et 16 septembre 2023, laissez-vous transporter par deux nuits d’extase électronique et voyagez à travers un cosmos musical aux mille facettes.

Dream Nation dévoilera très prochainement les premiers noms de sa programmation stellaire alliant supernovas scéniques et étoiles montantes. Une myriade de styles en constante expansion, Electro, Techno, Acid, Dubstep, Drum & Bass, Trance, Hard Music, et bien d’autres, sera représentée par leurs virtuoses, pionniers respectifs et talents émergents sur les trois scènes du festival. Basses amplifiées, synthés enivrants, beats euphoriques et décibels résonneront pour faire vibrer les cœurs et les corps des 30 000 festivaliers attendus.

Transcendant les frontières de l’expérience, Dream Nation invitera les festivaliers à s’immerger dans un monde parallèle et futuriste, aux scénographies hypnotiques, sublimées par des installations d’arts numériques et des lasers shows magiques. Peuplé de créatures merveilleuses, performeurs fantasques, ou acrobates délirants, le festival propulsera l’âme des « dreamers » dans une nouvelle dimension, là où les frontières entre rêve et réalité s’estompent.

Dream Nation