Narbonne Narbonne Aude, Narbonne FESTIVAL D’ORGUES : CONCERT D’OUVERTURE Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

FESTIVAL D’ORGUES : CONCERT D’OUVERTURE Narbonne, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Narbonne. FESTIVAL D’ORGUES : CONCERT D’OUVERTURE 2021-07-06 – 2021-07-06

Narbonne Aude Concert d’ouverture du Festival d’Orgues par Samuel Poujade, organiste titulaire des orgues de Narbonne.

Gratuit, réservation obligatoire à compter du 29 juin sur www.narbonne.fr/billetterie dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Narbonne Adresse Ville Narbonne lieuville 43.18492#3.00397