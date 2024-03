Festival d’Orgue Mémoire et évocations Masevaux-Niederbruck, dimanche 21 juillet 2024.

Festival d’Orgue Mémoire et évocations Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Formation spéciale de la Garde républicaine et chœur officiel de la République, le Chœur de l’Armée française représente l’un des fleurons de la culture dans les armées. Un souffle nouveau pour un programme inédit révélera toute l’étendue du talent de ces hommes et femmes, militaires et artistes qui célèbreront les Jeux Olympiques au cours d’un show exceptionnel !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 17:00:00

fin : 2024-07-21

2 Rue de l’Eglise

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est chevreauorgue@hotmail.com

