Festival d’Orgue Match d’improvisation Masevaux-Niederbruck, samedi 6 juillet 2024.

L’orgue est un des rares instruments qui entretient la tradition de l’improvisation depuis plusieurs siècles. La rencontre entre deux improvisateurs sur les deux orgues crée l’originalité de ce programme et permet d’ouvrir des univers musicaux infinis. Ces deux organistes s’affronteront à travers un tournoi épique et varié dont le vainqueur sera désigné par le public !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 20:00:00

fin : 2024-07-06

2 Rue de l’Eglise

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est chevreauorgue@hotmail.com

L’événement Festival d’Orgue Match d’improvisation Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme de Masevaux