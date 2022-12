FESTIVAL D’ORGUE JEAN SÉBASTIEN BACH EST À VOUVANT EN 2023 Vouvant Vouvant Vouvant Catégories d’évènement: Vendée

FESTIVAL D'ORGUE JEAN SÉBASTIEN BACH EST À VOUVANT EN 2023 Place de l'Eglise Église Notre-Dame Vouvant Vendée

2023-08-03 19:00:00

Église Notre-Dame Place de l’Eglise

Vouvant

Vendée Vouvant Emmanuel ARAKÉLIAN organiste titulaire du grand orgue de la basilique de Saint-Maximim-la-Sainte-Baume,

professeur d’orgue au conservatoire de Marseille. Bach – Marchand – Couperin – Rameau Tarif : 6€ – Tarif de soutien : 10 €

Billetterie : Offices de tourisme de Vouvant et de Fontenay-le-Comte « Influences françaises ».Concert d’orgue dans le cadre du festival d’été tous les jeudis. tourisme@fontenayvendee.fr +33 2 51 69 44 99 https://orgueetmusiqueavouvant.com/ Église Notre-Dame Place de l’Eglise Vouvant

Lieu Vouvant Adresse Église Notre-Dame Place de l'Eglise Ville Vouvant Departement Vendée

FESTIVAL D'ORGUE JEAN SÉBASTIEN BACH EST À VOUVANT EN 2023 Vouvant 2023-08-03

