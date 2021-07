Festival d’orgue internationnal « Jean-Sébastien Bach ascendances et descendances » – David CASSAN Argentan, 3 août 2021-3 août 2021, Argentan.

Festival d’orgue internationnal « Jean-Sébastien Bach ascendances et descendances » – David CASSAN 2021-08-03 17:00:00 – 2021-08-03 Eglise St Germain 10 RUE ST GERMAIN

Argentan Orne Argentan

Variations sur une chanson néerlandaise

« Ach du feiner Reiter » (Oh toi, bon cavalier)

S. Scheidt (1587-1654)

Pieces for a musical clock

(Volontary, Allegro, Menuet, Gigue)

G.F. Handel (1685-1759)

Toccata et fugue dorienne

J.S. Bach (1685-1750)

Marche veilleur du Veilleur de nuit

(extrait du Bach’s Memento)

C.M. Widor (1844-1937)

Bach 2eme sonate en trio en Do mineur

J.S. Bach (1685-1750)

Mattheus Final (extrait du Bach’s Memento)

C.M. Widor (1844-1937)

Musicien éclectique à la réputation internationale, David Cassan a été formé au Conservatoire de Caen et aux Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon il poursuit une carrière de soliste qui l’amène à se produire en compagnie d’ensembles prestigieux (Orchestre Philharmonique de Paris, Orchestre National de Lyon,) et ce dans de nombreux lieux en France et à l’étranger. Interprète reconnu et salué par la critique, David Cassan défend avec conviction l’ensemble du répertoire d’orgue avec une prédilection pour l’œuvre de JS. Bach et les compositeurs français des XIXème et XXème siècles. Improvisateur passionné et créatif, il accompagne régulièrement des films muets à l’orgue ou au piano.

David Cassan a remporté une dizaine de 1er prix internationaux dont ceux de Chartres (France), St Albans (Angleterre), Haarlem (Pays-Bas) ainsi que le Grand Prix Jean-Louis Florentz de l’Académie des Beaux-Arts (France). Ces nombreuses distinctions font de lui l’un des organistes les plus titrés de sa génération.

Pédagogue réputé, il est invité à donner des mastersclass au rayonnement international. David Cassan enseigne l’orgue au Conservatoire de Nancy ainsi que l’improvisation au Conservatoire de Saint Maur-des-Fossés. Il est aussi régulièrement convié à siéger dans des jurys de concours nationaux et internationaux.

David Cassan est actuellement titulaire du Grand-Orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris.

Port du masque obligatoire.

+33 2 33 36 40 00 https://www.argentan.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-07 par Argentan Intercom