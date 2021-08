Festival d’Orgue et de musique ancienne Lorris Lorris, 9 octobre 2021, LorrisLorris.

Festival d’Orgue et de musique ancienne 2021-10-09 – 2021-10-09

Lorris Loiret Lorris Loiret

EUR Lorris Non, l’orgue ne se contente pas de hanter les enterrements et les films d’horreur ! « L’orgue est un orchestre entier, auquel une main habile peut tout demander » si l’on en croit Balzac dans La duchesse de Langeais.* Celui de Lorris est des plus exceptionnels car cet instrument des XVIe et XVIIe siècles, le plus vieux en état de jouer en France, est magnifiquement servi par l’acoustique de l’église du XIIe siècle qui à elle seule mérite le détour. Nous construisons un programme varié et vivant que nous souhaitons comme autant de moments de rencontre destinés à partager la musique et stimuler la curiosité. festival tire sa raison d’être de ce patrimoine unique et loin d’un quelconque esprit de chapelle.

4 concerts du 9 octobre au 17 octobre à 16h.

Festival d’orgues et de musique ancienne

orgue.lorris@orange.fr +33 2 38 94 80 65 http://www.lorris.org/

Non, l’orgue ne se contente pas de hanter les enterrements et les films d’horreur ! « L’orgue est un orchestre entier, auquel une main habile peut tout demander » si l’on en croit Balzac dans La duchesse de Langeais.* Celui de Lorris est des plus exceptionnels car cet instrument des XVIe et XVIIe siècles, le plus vieux en état de jouer en France, est magnifiquement servi par l’acoustique de l’église du XIIe siècle qui à elle seule mérite le détour. Nous construisons un programme varié et vivant que nous souhaitons comme autant de moments de rencontre destinés à partager la musique et stimuler la curiosité. festival tire sa raison d’être de ce patrimoine unique et loin d’un quelconque esprit de chapelle.

4 concerts du 9 octobre au 17 octobre à 16h.

Amis de l’orgue

dernière mise à jour : 2021-08-09 par ADRT45