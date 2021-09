Festival d’orgue Église Saint-Jacques le Majeur, 19 septembre 2021, Mougins.

**Dimanches 19 & 26 septembre à 19h** **Dimanches 10 & 17 octobre à 18h** Avec les premiers jours de l’automne, voici revenir le Festival d’Orgue de Mougins ! Quatre beaux concerts aux effectifs variés, avec des programmes toujours ambitieux, novateurs, ouverts sur la découverte et le partage. **Le 19 septembre**, nous accueillerons l’ensemble **ARS’YS BRETAGNE** pour son nouveau programme « Venti ». On y retrouve le style du compositeur–interprète Hervé Lesvenan, réunissant autour de lui de nombreux artistes d’esthétiques différentes ; une belle ouverture à l’improvisation ainsi qu’aux multiples influences venues du sud ou du nord de l’Europe, sans oublier l’ouest, riche de ces mélodies de Bretagne, revisitées dans un univers singulier et coloriste. Autre temps fort : le concert du **26 septembre** avec **Pierre-Yves Fleury et Caroline Michel**. Un programme très original « chant et orgue » dans un beau panorama d’airs sacrés et de chansons. Un moment qui ne nous laissera pas indifférent ! Les **10 et 17 octobre**, les claviers de l’orgue de Saint-Jacques le Majeur seront tenus par deux jeunes et brillants artistes, **Thibaut Duret** et **Anne-Gaëlle Chanon**, qui ont eu à cœur de proposer des œuvres d’envergure. Destinées à mettre en valeur les riches sonorités de l’instrument, ces balades musicales nous feront voyager aux confins du vieux continent. Olivier Vernet Directeur artistique [Télécharger le programme](https://storage.googleapis.com/stateless-site-mougins/2021/09/Programme_Festival_orgue_2021.pdf)

Entrée libre (sous réserve de places disponibles) – Manifestation soumise au pass sanitaire

