Festival d'Orgue de Bouc-Bel-Air Eglise Saint-Andre, 6 juin 2021-6 juin 2021, Bouc-Bel-Air.

Festival d’Orgue de Bouc-Bel-Air

du dimanche 6 juin au lundi 21 juin à Eglise Saint-Andre

Le Festival d’Orgue de Bouc-Bel-Air vous invite à 3 concerts exceptionnels donnés par Fréderic Isoletta, Vincent Beer-demandeur, Benoit Dumon, Gaëlle Vitureau et Sylvain Pluyaut les 6, 13 et 21 juin 2021 à 18h à l’Eglise de Bouc-Bel-Air. Profitez d’un programme des plus plaisants avec orgue, mandoline, clarinette et improvisations autour des œuvres de Bach, Scarlatti, Haendel, Marcello et bien d’autres… Organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de Bouc-Bel-Air. PROGRAMME : DIMANCHE 6 JUIN – 18H: « Orgue et Mandoline » Œuvres de Bach, Scarlatti, Haendel > Fréderic Isoletta, orgue > Vincent Beer-demander, mandoline Tarifs : 12*/15€ (gratuit pour -20ans) DIMANCHE 13 JUIN – 18H: « Ave Maria » Œuvres de Bach, Schubert, Gounod, Alain > Gaëlle Vitureau, soprano > Benoit Dumon, orgue Tarifs : 12*/15€ (gratuit pour -20ans) LUNDI 21 JUIN – 18H: « L’art de l’improvisation » Fête de la musique > Sylvain Pluyaut, orgue – Improvisations GRATUIT Infos et réservations : Eglise Saint-André 2 rue Bourbon BOUC-BEL-AIR Masque obligatoire 06 84 77 61 76 ou [boucorg@sfr.fr](mailto:boucorg@sfr.fr) *Tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, CE, adhérents… Evénement organisé dans le respect des mesures sanitaires.

Eglise Saint-Andre 4 Rue Bourbon, 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T18:00:00 2021-06-06T19:30:00;2021-06-13T18:00:00 2021-06-13T19:30:00;2021-06-21T18:00:00 2021-06-21T19:00:00