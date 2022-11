Festival d’Orgue de Bouc Bel Air Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Catégories d’évènement: 13320

2023-06-04 18:00:00 – 2023-06-11

EUR 12 15



Le 4 juin à 18h : Pascal Marsault orgue, Thierry Maison cor de basset

Le 11 juin à 18h : Lucile Dollat récital d’orgue

Le 21 juin à 18h : Yves Reichsteiner à l'orgue et Henri-Charles Caget à la batterie. Le Festival d'Orgue de Bouc Bel Air, organisé par l'Association des Amis de l'Orgue et la Ville de Bouc Bel Air, propose des concerts à l'église Saint-André:

