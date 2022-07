Festival d’orgue – Concert d’ouverture Dorlisheim, 4 septembre 2022, Dorlisheim.

Festival d’orgue – Concert d’ouverture

1 rue de la Paix Dorlisheim

2022-09-04 17:00:00 – 2022-09-04 18:00:00

Dorlisheim

Bas-Rhin

Dorlisheim

Alta Musica

2 Trompes de chasse dauphines et orgue

Alta Musica et connu dans la Région depuis de nombreuses années pour son implication dans la musique baroque pour cuivres anciens, timbales et orgue. Cette fois-ci, il s’agira d’un concert pour deux trompes de chasse et orgue servi par Catherine Roehry et Marc Meissner (trompes de chasse) et Guillaume Muller (orgue).

Les musiciens joueront les grandes trompes de chasse dauphines utilisées de l’époque de Louis XV jusqu’au Second Empire et qu’ils sont les seuls à utiliser en Alsace.

Festival d’orgue

+33 3 88 38 15 04

Dorlisheim

