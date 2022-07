Festival d’orgue – Concert de Clôture, 25 septembre 2022, .

Festival d’orgue – Concert de Clôture



2022-09-25 17:00:00 – 2022-09-25 18:00:00

Tagada Brass Quintet et Gilles Oltz

Quintette de cuivres et orgue

On clôturera cette 14ème édition de notre festival sous la forme d’une synthèse musicale où l’on retrouvera l’ensemble de la famille des cuivres porté par cette jeune formation composée d’étudiants de la Haute Ecole des Arts du Rhin et qui nous proposera un programme varié parcourant l’histoire de la musique allant du baroque à nos jours en passant par la période romantique, sans oublier un désormais habitué de notre orgue et de notre festival qui saura agrémenter ce moment musical de pièces de choix.

Festival d’orgue

