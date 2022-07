Festival d’orgue – 3eme Concert, 18 septembre 2022, .

Festival d’orgue – 3eme Concert



2022-09-18 17:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Mathieu Reinert et Christophe Durant

Trompette et orgue

L’association de la trompette et de l’orgue est sans conteste la plus emblématique et la plus éloquente. L’éclat du cuivre soutenu par l’harmonie généreuse du roi des instruments procure immanquablement un plaisir musical de toute teneur.

Animés par leur passion et du désir de promouvoir leurs instruments, ces deux artistes vous proposent un répertoire allant de la musique baroque à la création, en passant par les grands airs connus de tous !

