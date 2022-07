Festival d’orgue – 2ème Concert, 11 septembre 2022, .

Festival d’orgue – 2ème Concert



2022-09-11 17:00:00 – 2022-09-11 18:00:00

Thierry Spiesser et Dulcis Melodia

Saqueboute, Cornet à Bouquin, Flûte à Bec et orgue

Bien ancré dans sa région de cœur – l’Alsace – Dulcis Melodia déploie de nombreuses activités pour la remise en valeur de la musique baroque rhénane.

Céline Jacob (cornet à bouquin et flûte à bec), Thierry Spiesser (saqueboute) et Jean-François Haberer (orgue) proposent un voyage partant de l’Italie – où le répertoire des cuivres suscite alors l’admiration de l’Europe entière – et passant par l’Allemagne pour s’achever en Alsace autour d’œuvres inédites d’un musicien savernois.

Festival d’orgue

