Festival d’Orchestres d’Harmonie en Haute-Garonne Salle des fêtes du Ramier, 10 juin 2022, Le Vernet.

Festival d’Orchestres d’Harmonie en Haute-Garonne

du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin à Salle des fêtes du Ramier

Après 2 années de silence, pour marquer la résurrection de l’évènement et pour traduire l’impatience que manifeste cette belle famille de musiciens de se retrouver ; le thème de cette 8 ème édition est : « **LES COPAINS D’ACCORDS** ». Il est placé sous le parrainage de Monsieur Omar HASAN, ancien joueur international de rugby, actuellement baryton au sein de l’orchestre du Capitole de Toulouse. Cinq concerts sont au programme. ——————————– ### Le vendredi 10/06/2022 : * à 15h 00, après-midi pédagogique proposée par la Musique des Parachutistes aux 14 classes de primaire du bassin auterivain, et aux 2 classes de 6 ème du collège du Vernet qui se ont inscrites; soit 354 élèves participants ; * à 21h 00, le concert d’ouverture sera donné par la prestigieuse Musique des Parachutistes de Toulouse auquel s’associera Omar HASAN. ### Le samedi 11/06 /2022 : * à 17h 00, concert n° 2 exécuté par les musiciens cadets et juniors de la Fédération des Sociétés Musicales de la Haute-Garonne ; * à 21h 00, le concert n° 3 sera offert par l’Orchestre d’Harmonie de Venerque et du Vernet. ### Le dimanche 11/06/2022 : * à partir de 10h 00 débutera la traditionnelle bourse d’échange d’instruments de musique et accessoires ; * à 14h 30, le concert n°4 sera confié à l’Harmonie de Lavaur ; * à 16h 00, c’est à l’Harmonie de Quint Fonsegrives que reviendra l’honneur de clôturer ce festival. La buvette, la restauration rapide et des animations musicales complèteront le programme de cette 8 ème édition du F.O.H 31.

Entrée / jour (2 concerts) = 10€ ; vendredi soir = 12€ ; forfait 3 jours = 25€.

Le festival F.O.H 31 aura lieu du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin 2022, à la salle des fêtes du Ramier – avenue du 8 Mai 1945 – 31810 VERNET.

Salle des fêtes du Ramier Vernet Le Vernet Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T23:00:00;2022-06-11T17:00:00 2022-06-11T23:00:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T17:00:00