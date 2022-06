FESTIVAL – DONKÉ #15, 2 juillet 2022, .

FESTIVAL – DONKÉ #15



2022-07-02 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-03

Festival culture d’Afrique du Nord et d’ Afrique Noire

Sam 2 et dim 3 juillet | prairie de la Méchelle

Gratuit

Concerts, danse, conte, bal afro …

Par la compagnie La Torpille et la MJC Lillebonne.

>> Samedi 2 juillet

10h30 DANSES ET RYTHMES D’ICI ET D’AILLEURS

Projet avec l’École Maternelle Roberty (Nancy).

18h30 GNAWAS musique traditionnelle – Maroc

19h DJAKAFOYE GROUP Danses / Percussions

19h30 SIDIKI CAMARA percussions – Mali

20h30 GNAWAS musique traditionnelle – Maroc

21h BALANI SOUND SYSTEM electro balafon – Grenoble

>> Dimanche 3 juillet

15h LA GRANDE PALABRE Conte musical participatif – Nancy

& LES ZOIZOS MIGRATEURS musique, danse et théâtre – Nancy

17h MERLIN NYAKAM Bal-en-chanté et dansé – Cameroun

>> Tout le week-end

13h-19h Marché ARTISANAT ET ASSOCIATIONS HUMANITAIRES

>> Ven, san et dim

STAGES danse et percussions

Inscriptions et renseignements au 06 18 43 79 84 ou sur compagnie.latorpille@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-06-23 par