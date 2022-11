Festival Docs en Goguette – La symphonie des arbres Saint-Micaud Saint-Micaud Catégories d’évènement: Saint-Micaud

Sane-et-Loire Saint-Micaud La symphonie des arbres réalisé par Hans Lukas HANSEN – Projection en salle qui sera suivi d’un échange avec un luthier Fanny PROST 2021 – 1h30

Luthier à Crémone, Gaspar Borchardt a une obsession : fabriquer un violon exceptionnel (à l’égal d’un Stradivarius) qu’il souhaite offrir à une violoniste célèbre, Janine Jansen. Il part à la recherche d’un érable rare dans les forêts d’Europe centrale encore semées de mines antipersonnel. Des personnages inquiétants le guident. Le spectateur est embarqué de forêts légendaires en salle de concert à la manière d’un thriller. Une ode à la nature et à la musique. docsengoguette@gmail.com +33 3 85 49 23 05 https://www.docsengoguette.com/ Saint-Micaud

