Festival Dixie Jazz 29 Logonna Daoulas, 2 octobre 2021, Logonna-Daoulas. Festival Dixie Jazz 29

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Logonna Daoulas

Concerts de jazz style Nouvelle Orleans, jazz festif sans prise de tête

entrée gratuite

concerts de jazz Logonna Daoulas Salle Kéjadenn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T19:00:00 2021-10-02T23:00:00;2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T19:00:00

