Lons-le-Saunier Jura EUR 4.5 Festival Diversité, Invitation à Claus Drexel le vendredi 25 mars

Une soirée, deux films documentaires qui explorent les marges en présence du réalisateur.

A 18h, séance de Au Bord du Monde.

