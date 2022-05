Festival Dirt n’ Dust Schwenheim Schwenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schwenheim

Festival Dirt n’ Dust Schwenheim, 12 août 2022, Schwenheim. Festival Dirt n’ Dust

du vendredi 12 août au samedi 13 août à Schwenheim

Avec : Madball, Dagoba, Les Sales Majestés, Black Bomb A, Les 3 Fromages, Elmer Food Beat, Shaâghot, Darcy, Rocco Glavio, Bagdad Rodeo, Toybloid, Echec & malt, Los Dissidentes del Sucio Motel. Un festival alsacien avec du gros son ! Schwenheim Schwenheim Schwenheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-12T18:00:00 2022-08-12T23:59:00;2022-08-13T18:00:00 2022-08-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Schwenheim Autres Lieu Schwenheim Adresse Schwenheim Ville Schwenheim lieuville Schwenheim Schwenheim Departement Bas-Rhin

Schwenheim Schwenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schwenheim/

Festival Dirt n’ Dust Schwenheim 2022-08-12 was last modified: by Festival Dirt n’ Dust Schwenheim Schwenheim 12 août 2022 Schwenheim Schwenheim Schwenheim

Schwenheim Bas-Rhin