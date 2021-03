Villeneuve-d'Ascq La rose des vents Nord, Villeneuve-d'Ascq Annulé | Festival DIRE La rose des vents Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Du 7 au 13 mars 2021 :**

**7 JOURS / 10 SPECTACLES & PERFORMANCES / 4 LECTURES / 2 ATELIERS D’ECRITURE** Monologues mythiques, textes incandescents, corps en révolte, chants d’oiseaux qui ouvrent la voix… Pour sa deuxième édition, le [festival DIRE](https://larose.fr/saison/spectacle/festival_dire_2021.htm), imaginé par [La rose des vents](https://larose.fr/) et [Littérature, etc.](https://litterature-etc.com/), poursuit son désir kaléidoscopique : se faire l’écho des mouvements et des singularités de nos langues ! Sept jours de spectacles, ateliers, lectures et performances pour un plongeon dans les littératures les plus vivantes. **SPECTACLES, PERFORMANCES ET LECTURES** **8 > 13 mars 2021** – Médiathèque Till l’Espiègle / Villeneuve d’Ascq

**Aux heures d’ouverture de la médiathèque – En continu** – L’Enfant-Piaf – Sarah Seignobosc **Dimanche 7 mars**

**15h30** – Discours – Gustave Boucard

**15h45** – Collection – Camille de Jerphanion

**16h** – [ v | ã ] – Thomas Suel

**16h30** – Il y a beaucoup de place dans le ciel pour être fou – Simon Allonneau

**17h** – Jamais je ne vieillirai – Jeanne Lazar / Cie Il faut toujours finir ce qu’on a commencé **Lundi 8 mars**

**18h30** – Les Vaginites / Opér’Art Brut – Corinne Masiero **Mardi 9 mars**

**17h** – Atelier d’écriture avec Véronique Pittolo **Mercredi 10 mars**

**17h30** – À la piscine avec Norbert – Véronique Pittolo

**18h** – Les IrritantEs – Amédine Sèdes et Stéphanie Vovor

**18h30** – Le commun des mortels – Olivia Rosenthal / Keti Irubetagoyena **Jeudi 11 mars**

**17h15** – À travers – Jérôme Game

**18h** – Molly Bloom – Viviane De Muynck & Jan Lauwers **Vendredi 12 mars**

**17h** – Hope Hunt & The Ascension into Lazarus – Oona Doherty

**18h** – Ausgang – Casey, Marc Sens, Manusound & Sonny Troupé **Samedi 13 mars**

**10h** – Atelier d’écriture avec Casey

Spectacles payants, lectures et performances gratuites sur réservation dans la limite des places disponibles

Pour sa deuxième édition, le festival DIRE, imaginé par La rose des vents et Littérature, etc., poursuit son désir kaléidoscopique : se faire l'écho des mouvements et des singularités de nos langues ! La rose des vents Boulevard Van-Gogh 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-03-07T15:30:00 2021-03-07T19:00:00;2021-03-08T18:30:00 2021-03-08T19:30:00;2021-03-09T17:00:00 2021-03-09T19:00:00;2021-03-10T17:30:00 2021-03-10T19:30:00;2021-03-11T17:00:00 2021-03-11T19:00:00;2021-03-12T17:00:00 2021-03-12T19:30:00;2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T13:00:00

